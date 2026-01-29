Caserta così funzionavano le truffe assicurative su incidenti stradali fittizi | coinvolti giudici e avvocati

Caserta è al centro di un’indagine che coinvolge sette giudici di pace e avvocati. Sono accusati di aver messo in piedi un sistema di truffe assicurative su incidenti stradali fittizi, con alcuni dei protagonisti che avrebbero favorito i truffatori. Le indagini hanno rivelato come funzionava il meccanismo dietro queste pratiche illecite.

È di 7 indagati tra giudici di pace e avvocati il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha portato all’emissione di misure interdittive e arresti domiciliari per corruzione nell’ambito delle truffe assicurative legate a sinistri stradali fittizi. I provvedimenti sono stati adottati su richiesta della Procura della Repubblica e disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha permesso di ricostruire il ruolo centrale di alcuni avvocati che si occupavano di seguire l’intero iter relativo ai falsi sinistri stradali, con l’obiettivo di pilotare gli esiti dei procedimenti a proprio vantaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sei giudici di pace e avvocati di Santa Maria Capua Vetere sono finiti sotto inchiesta.

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Caserta hanno arrestato sette persone, tra giudici di pace e avvocati, coinvolti in un giro di truffe alle assicurazioni.

