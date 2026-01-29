Casalnuovo di Napoli si prepara al Carnival 2026

Casalnuovo di Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festa, colori e allegria. Da sabato 14 a martedì 17 febbraio 2026, il paese si anima con la sesta edizione del Carnival, un appuntamento atteso da tutta la comunità. Le strade si riempiranno di maschere, carri e musica, mentre residenti e visitatori si preparano a divertirsi insieme in un clima di festa.

Casalnuovo di Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festa, colori e partecipazione con il Casalnuovo Carnival – Sesta edizione, in programma da sabato 14 a martedì 17 febbraio 2026. L’evento è ideato da Giovanni Nappi, da anni promotore di iniziative culturali e di animazione territoriale, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità attraverso momenti di condivisione e partecipazione popolare. Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle sfilate dei carri allegorici, che attraverseranno alcuni dei luoghi più significativi del territorio comunale, affiancate da attività di animazione e intrattenimento presso il Parco delle Chiocciole.🔗 Leggi su Napolitoday.it

