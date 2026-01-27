Casalnuovo Carnival 2026 la città torna a festeggiare

Il Casalnuovo Carnival 2026 si terrà dal 14 al 17 febbraio, offrendo un’occasione di incontro e divertimento per tutte le generazioni e i quartieri della città. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità, che si riunisce per celebrare con tradizione e allegria, rafforzando il senso di appartenenza e condivisione.

Un Carnevale che unisce generazioni e quartieri Casalnuovo di Napoli si appresta a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno con il Casalnuovo Carnival 2026, in programma dal 14 al 17 febbraio. Quattro giorni pensati per coinvolgere l’intera cittadinanza in un clima di festa, colori e partecipazione, grazie a un progetto che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi. Ideato da Giovanni Nappi, il Carnival rappresenta un percorso culturale e sociale che mette al centro le persone e gli spazi urbani. Le sfilate dei carri allegorici attraverseranno strade e piazze simbolo della città, creando occasioni di incontro tra quartieri diversi e favorendo una partecipazione trasversale, capace di unire grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu

