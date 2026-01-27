casalnuovo di napoli si prepara al carnival 2026 il programma

Casalnuovo di Napoli si avvicina al Carnival 2026, con un programma che punta a valorizzare cultura e socialità. L’evento, promosso dal Giovanni Nappi, coinvolge attivamente la comunità locale, rafforzando il senso di appartenenza e tradizione. La sesta edizione rappresenta un’occasione di incontro e partecipazione per tutti i cittadini, confermando l’impegno di Casalnuovo nel promuovere eventi culturali significativi.

La sesta edizione del Casalnuovo Carnival, promossa dal Giovanni Nappi, continua valorizzare cultura, socialità e coinvolgimento attivo della cittadinanza. Casalnuovo di Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festa, colori e partecipazione con il Casalnuovo Carnival – Sesta edizione, in programma da sabato 14 a martedì 17 febbraio 2026. Sabato 14 febbraio si svolgerà la prima sfilata serale: alle ore 16.30 è prevista la partenza dei carri dal Parco delle Chiocciole, con arrivo in Piazza Municipio alle ore 18.00 e sfilata lungo tutto il Corso Umberto fino all’altezza della cosiddetta Statua di Totò. 🔗 Leggi su 2anews.it

