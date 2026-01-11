Mercatino del carnevale
L’Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S. Rovigo, parteciperà al Mercatino del Carnevale 2026 a Vigonza (PD). L’evento si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio, dalle 10:00 alle 19:00 in Piazza Enrico Zanella. Un’occasione per scoprire prodotti tipici e artigianali, in un contesto dedicato alle tradizioni carnevalesche.
L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del "Carnevale 2026" nelle giornate di Sabato 07 e Domenica 08 Febbraio 2026, a Vigonza (PD), in Piazza Enrico Zanella, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Dal mercatino alla presentazione del libro, fino ai prodotti locali: torna il ‘Mercatino Baurese’
Leggi anche: Passo decisivo del Comune, a Follonica parte l’iter per il progetto della cittadella del carnevale
Carnevale alpino di Valdieri 2026: appuntamento l’8 febbraio!; Carnevale Ivrea, i primi ottant’anni dell’Asso di Picche, grande festa il 13 febbraio e una sorpresa; Tutti gli eventi di Carnevale 2026 in Piemonte; Eventi segnalati dai Comuni.
Saluzzo verso i 100 anni di Carnevale: lunedì 12 la presentazione del programma - Il 98° Carnevale storico apre le iniziative 2026 della Fondazione Bertoni: sfilata l'8 febbraio, investitura della nuova Castellana il 1°. targatocn.it
Carnevale alpino di Valdieri: l'Orso di Segale torna protagonista l'8 febbraio - Dal 6 all'8 febbraio tre giorni di festa con mercatini, giochi tradizionali, passeggiate musicali, gnocchi, questua e veglia: Valdieri si prepara a celebrare le tradizioni montane ... targatocn.it
Balli e mercatino solidale: quartiere in festa - Non è la vera festa rionale, come da programma - lanazione.it
Il mercatino di Natale più fiabesco d'Europa
“MERCATINO DEL CARNEVALE 2026” Sabato 07 e Domenica 08 Febbraio 2026 Piazza Enrico Zanella Vigonza (PD) L'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione del - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.