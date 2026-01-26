A Bientina, il Carnevale si svolge tra il 25 gennaio e il 17 febbraio, con sfilate di carri allegorici e gruppi folkloristici. Le principali giornate sono il 25 gennaio, 1, 8, 14, 15 e 17 febbraio, con eventi domenicali e martedì grasso. Durante questo periodo, le strade della località toscana si animano con la tradizionale manifestazione, offrendo un’occasione per vivere le atmosfere tipiche del Carnevale in modo

A Bientina il Carnevale si festeggia nei giorni 25 gennaio, 1, 8, 14, 15 e 17 febbraio. Tutte le domeniche e martedì 17 febbraio dalle 15:00 i carri allegorici solcheranno le vie della località toscana accompagnati da vari gruppi folkloristici. I grandi pupazzi in cartapesta realizzati dagli artisti locali si ispireranno alla satira politica e alle vicende italiane. Sabato 14 febbraio dalle ore 19:00, spazio alla mascherata sotto le stelle e alla premiazione delle maschere più belle. Il Carnevale Bientinese è organizzato dall’omonima associazione che da anni organizza la manifestazione. I festeggiamenti carnevaleschi a Bientina sono un'antica tradizione e i primi risalgono al 1939 e sono proseguiti quasi ininterrottamente fino ai giorni nostri.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Slitta (a fine di gennaio) il cantiere sulla BientineseIl cantiere sulla SP3 Bientinese, inizialmente previsto per concludersi a novembre, è stato posticipato a fine gennaio.

Schianto sulla Bientinese. Ferito operatore Geofor nel pauroso frontaleUn incidente si è verificato all’alba sulla Bientinese, vicino al bivio per Orentano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Carnevale Bientinese 2026; Il carnevale è... giovane: Il cambio generazionale è la nostra vera forza. Bientina pronta a sfilare; Quando il Carnevale cambia strada: i colori di Bientina arrivano in Pediatria; Intesa Carnevale è pronta a sfilare.

Carnevale in Toscana, si comincia. Ecco le feste in programmaTradizionale Carnevale dei Bambini a Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, nei giorni 1, 8 e 15 febbrai ... lanazione.it

Il carnevale è giovane: Il cambio generazionale è la nostra vera forza. Bientina pronta a sfilareViaggio dietro le quinte in attesa del debutto. I tanti progetti dell’associazione ... msn.com

Carnevale Bientinese: mode on Domenica 25 gennaio il primo corso mascherato! - facebook.com facebook