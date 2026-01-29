Carnevale | a Foiano al via domenica il più antico d' Italia

Questa domenica a Foiano della Chiana parte il Carnevale più antico d’Italia. Per cinque domeniche, fino al primo marzo, il borgo medievale si trasforma in un tripudio di maschere, carri allegorici e festeggiamenti. La 487esima edizione si svolge nel cuore della Toscana, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. La tradizione si rinnova, con le vie che si riempiono di colori e allegria, mentre le squadre di mascherati si preparano a sfilare e a sfidarsi in un clima di festa.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Si scaldano i motori per il Carnevale più antico d'Italia, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana, dove dal 1° febbraio al 1° marzo, per cinque domeniche, si svolgerà la 487esima edizione dell'evento che nel suo genere che vanta più storia. Le strette vie del piccolo paese saranno animate da quattro giganteschi e colorati carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Inoltre, musica e colori con street art, street band, sfilate di gruppi in maschera provenienti da tutta Italia, musica, Dj Set d'autore e naturalmente il cibo.

