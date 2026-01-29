Capotondi al Bismantova con una storia di guerra

Questa sera alle 21, il teatro Bismantova di Castelnovo Monti ospita lo spettacolo “La vittoria è la balia dei vinti”. La protagonista è Cristiana Capotondi, che porta in scena una storia di guerra scritta e diretta da Marco Bonini. Le musiche sono di Jonis Bascir. Uno spettacolo che promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione forte e intensa.

Si intitola "La vittoria è la balia dei vinti" lo spettacolo in scena stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, scritto e diretto da Marco Bonini, con protagonista la nota attrice Cristiana Capotondi, con musiche di Jonis Bascir. Una mamma di oggi mette a letto la sua bambina di sei anni che le chiede, come storia della buonanotte, di raccontarle qualcosa di quando lei, la sua mamma, era bambina. La donna sceglie l'avventura della bisnonna Vittoria e di come il 25 settembre 1943, giorno del bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli. In un racconto tra l'evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, la mamma rievoca la notte di Firenze sotto il fuoco "alleato" quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando all'importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, manca inesorabilmente l'obiettivo ferroviario causando così la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni nelle zone adiacenti la ferrovia.

