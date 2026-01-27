Capotondi e il dramma della guerra | Vite che cambiano sotto le bombe
Cristiana Capotondi torna a Riccione per interpretare lo spettacolo teatrale
di Nives Concolino Grande ritorno di Cristiana Capotondi a Riccione, dove domani, per La Bella Stagione, sarà protagonista dell’avvincente spettacolo teatrale La vittoria è la balia dei vinti, scritto e diretto da Marco Bonini. La storia mescola ricostruzione storica e fiaba, con l’obiettivo di mettere in guardia dall’orrore della guerra e ricordare la forza dell’istinto e il potere solidale delle donne. Appuntamento alle 21 al Palazzo del Turismo. A cosa si riferisce il titolo? "Alla signora fiorentina che vive a Palazzo Pitti, in quanto moglie della persona più importante della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Anime vive sotto le bombe. Capotondi narra la guerra
Quando la città scoprì la guerra dal cielo. Il dicembre più lungo sotto le bombe alleate
Capotondi porta in scena il dramma della guerraDalla 'vittoria' di Cristina Capotondi alle riflessioni sulle opere di Salman Rushdie e Roberta Recchia. Saranno diversi gli appuntamenti
Anime vive sotto le bombe. Capotondi narra la guerraMartedì sera a Poggibonsi il monologo intitolato La vittoria è la balia dei vinti Dramma e commedia al tempo stesso, storie di persone semplici nel rifugio.
La vittoria è la balia dei vinti con Cristiana Capotondi, martedì 27 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Politeama
