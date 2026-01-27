Cristiana Capotondi torna a Riccione per interpretare lo spettacolo teatrale

di Nives Concolino Grande ritorno di Cristiana Capotondi a Riccione, dove domani, per La Bella Stagione, sarà protagonista dell’avvincente spettacolo teatrale La vittoria è la balia dei vinti, scritto e diretto da Marco Bonini. La storia mescola ricostruzione storica e fiaba, con l’obiettivo di mettere in guardia dall’orrore della guerra e ricordare la forza dell’istinto e il potere solidale delle donne. Appuntamento alle 21 al Palazzo del Turismo. A cosa si riferisce il titolo? "Alla signora fiorentina che vive a Palazzo Pitti, in quanto moglie della persona più importante della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capotondi e il dramma della guerra: "Vite che cambiano sotto le bombe"

