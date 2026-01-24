di Fabrizio Calabrese POGGIBONSI (Siena) Cristiana Capotondi sarà la protagonista di "La vittoria è la balia dei vinti" di Marco Bonini, in scena martedì 27 alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi. Lo spettacolo, riferito a Firenze, racconta una notte precisa della sua storia: il bombardamento del 25 settembre 1943, vissuto dal punto di vista umano e intimo, non quello militare. Rievoca il bombardamento alleato su Firenze, quando gli aerei inglesi, diretti alla stazione di Campo di Marte, mancarono l’obiettivo causando oltre duecento vittime civili e devastazioni nei quartieri attorno alla ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anime vive sotto le bombe. Capotondi narra la guerra

Leggi anche: Un bambino su 5 vive sotto le bombe, il 2024 anno record. Tra mutilazioni, bambini-soldati e abusi: tutti i numeri

Leggi anche: Quando la città scoprì la guerra dal cielo. Il dicembre più lungo sotto le bombe alleate

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Anime vive sotto le bombe. Capotondi narra la guerra; Tutto quello che sappiamo su R_ringo.

Anime vive sotto le bombe. Capotondi narra la guerraMartedì sera a Poggibonsi il monologo intitolato La vittoria è la balia dei vinti Dramma e commedia al tempo stesso, storie di persone semplici nel rifugio. Cristiana Capotondi sarà la ... lanazione.it

Ho appena finito di guardare il resoconto delle attività del nostro Comitato genitori IC Taviano e sento il bisogno di scrivervi non come Dirigente, ma col cuore in mano. La scuola Istituto Comprensivo Taviano - Francesco Dimo vive di anime. Vive grazie alle vo - facebook.com facebook