Anime vive sotto le bombe Capotondi narra la guerra

Da lanazione.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

di Fabrizio Calabrese POGGIBONSI (Siena) Cristiana Capotondi sarà la protagonista di "La vittoria è la balia dei vinti" di Marco Bonini, in scena martedì 27 alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi. Lo spettacolo, riferito a Firenze, racconta una notte precisa della sua storia: il bombardamento del 25 settembre 1943, vissuto dal punto di vista umano e intimo, non quello militare. Rievoca il bombardamento alleato su Firenze, quando gli aerei inglesi, diretti alla stazione di Campo di Marte, mancarono l’obiettivo causando oltre duecento vittime civili e devastazioni nei quartieri attorno alla ferrovia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

