Don Luca cerca aiuto Servono volontari I ragazzi dell’oratorio hanno bisogno di voi
"La nostra chiesa, ultimamente è spesso visitata da gruppi parrocchiali umbri ma anche da fuori regione e fuori Italia per la bellezza che testimonia e per l’annuncio di un Regno dei cieli in mezzo alle nostre case, che anche l’affresco ricorda a tutti. In questi ultimi anni abbiamo fatto tanti lavori e sostenuto spese per rendere più accogliente la nostra Chiesa: ma c’è ancora bisogno di finire di pagare alcune spese". Intanto è in calendario anche la ristrutturazione del tetto della canonica che in alcune sue parti è fragile e crea infiltrazioni. Mentre si parla anche di creare un sistema di pannelli fotovoltaici al servizio della parrocchia e di una piccola comunità energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Ha bisogno di aiuto?”: don Andrea Ferrarotti preso a botte per aver cercato di difendere una donna
Leggi anche: Capobianco ai ragazzi del “De Luca”: “Studiate, sognate e credete in voi stessi”
Don Luca cerca aiuto Servono volontari. I ragazzi dell’oratorio hanno bisogno di voi.
Don Luca cerca aiuto "Servono volontari. I ragazzi dell’oratorio hanno bisogno di voi" - "La nostra chiesa, ultimamente è spesso visitata da gruppi parrocchiali umbri ma anche da fuori regione e fuori Italia ... lanazione.it
Luca cerca casa , Coccole a domicilio garantite Ci avviciniamo al Natale e vi vogliamo presentare il nostro Luca, un vero specialista delle coccole e delle fusa È il micio perfetto per chi vuole un amico leale, e un concentrato di affetto in formato felino - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.