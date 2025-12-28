Don Luca cerca aiuto Servono volontari. I ragazzi dell’oratorio hanno bisogno di voi.

"La nostra chiesa, ultimamente è spesso visitata da gruppi parrocchiali umbri ma anche da fuori regione e fuori Italia per la bellezza che testimonia e per l’annuncio di un Regno dei cieli in mezzo alle nostre case, che anche l’affresco ricorda a tutti. In questi ultimi anni abbiamo fatto tanti lavori e sostenuto spese per rendere più accogliente la nostra Chiesa: ma c’è ancora bisogno di finire di pagare alcune spese". Intanto è in calendario anche la ristrutturazione del tetto della canonica che in alcune sue parti è fragile e crea infiltrazioni. Mentre si parla anche di creare un sistema di pannelli fotovoltaici al servizio della parrocchia e di una piccola comunità energetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

