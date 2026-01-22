' Ndrangheta confiscati beni per olte 1 milione di euro ad un imprenditore calabrese | a Parma sigilli a 5 società
Il Tribunale di Bologna ha disposto la confisca di beni per oltre un milione di euro a un imprenditore calabrese di 40 anni, coinvolto nella maxi operazione “Grimilde”. A Parma sono stati sottoposti a sequestro cinque società, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata. Questa misura si inserisce negli sforzi per contrastare le infiltrazioni della ’Ndrangheta nell’economia legale.
Il Tribunale di Bologna – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso un decreto di confisca per un valore stimato di oltre 1 milione di euro nei confronti di un 40enne, originario della provincia di Crotone, già coinvolto nella maxi operazione “Grimilde”. Il provvedimento, divenuto irrevocabile.🔗 Leggi su Parmatoday.it
