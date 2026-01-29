Caserta confisca da 30 milioni a un imprenditore vicino al clan Belforte | fortuna accumulata col pizzo

La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato beni per 30 milioni di euro a un imprenditore locale legato al clan Belforte. L’uomo, già condannato per estorsione, aveva accumulato la sua fortuna facendo pagare il pizzo ai propri clienti. I controlli hanno portato alla confisca di immobili, aziende e conti correnti. Ora si attende che la procedura di sequestro diventi definitiva.

È di 30 milioni di euro il valore dei beni confiscati in via definitiva a un imprenditore casertano, già condannato per estorsione e ritenuto vicino al clan camorristico Belforte. Il provvedimento, eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, è stato disposto dalla Suprema Corte di Cassazione e riguarda un patrimonio accumulato attraverso attività illecite nel settore del cemento e della ristorazione. Il provvedimento e le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la confisca definitiva è stata eseguita a seguito di un provvedimento della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato quanto già disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione.

