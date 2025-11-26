FOTO Cede la pavimentazione stradale chiusa al traffico via Cifariello 

Anteprima24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto   Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico veicolare nella mattinata di oggi, dopo che è stato riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale in due punti al centro della carreggiata, all’altezza del civico 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale i vigili del fuoco, il personale del servizio Gestione emergenze e Protezione civile del Comune e della Napoli Servizi. L’area è stata delimitata a tutela della pubblica incolumità, mentre i tecnici di ABC Napoli hanno effettuato un primo intervento per verificare l’entità del problema e definire i lavori da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto cede la pavimentazione stradale chiusa al traffico via cifariello160

© Anteprima24.it - FOTO/ Cede la pavimentazione stradale, chiusa al traffico via Cifariello 

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

foto cede pavimentazione stradaleNapoli, cede la pavimentazione stradale, chiusa al traffico via Cifariello - Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico veicolare nella mattinata di oggi, dopo che è stato riscontrato il cedimento della ... Da ilmattino.it

Porto Torres, cede il manto stradale: via Amsicora off limits - Un'altra via off limits a Porto Torres, nel tratto di carreggiata interposto tra la via Principe di Piemonte e la via Ettore Sacchi, a causa del cedimento parziale della pavimentazione stradale, ... unionesarda.it scrive

Cede la strada lungo viale Brianza a Milano per una perdita d’acqua, chiusa la strada al traffico: cos’è successo - All'alba di oggi, martedì 11 novembre 2025, si è verificato un cedimento del manto stradale in viale Brianza a Milano: la perdita a una tubatura, ha ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Foto Cede Pavimentazione Stradale