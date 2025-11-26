FOTO Cede la pavimentazione stradale chiusa al traffico via Cifariello 

Tempo di lettura: < 1 minuto Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico veicolare nella mattinata di oggi, dopo che è stato riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale in due punti al centro della carreggiata, all’altezza del civico 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale i vigili del fuoco, il personale del servizio Gestione emergenze e Protezione civile del Comune e della Napoli Servizi. L’area è stata delimitata a tutela della pubblica incolumità, mentre i tecnici di ABC Napoli hanno effettuato un primo intervento per verificare l’entità del problema e definire i lavori da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

