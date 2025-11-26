FOTO Cede la pavimentazione stradale chiusa al traffico via Cifariello
Tempo di lettura: < 1 minuto Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico veicolare nella mattinata di oggi, dopo che è stato riscontrato il cedimento della pavimentazione stradale in due punti al centro della carreggiata, all’altezza del civico 16. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale i vigili del fuoco, il personale del servizio Gestione emergenze e Protezione civile del Comune e della Napoli Servizi. L’area è stata delimitata a tutela della pubblica incolumità, mentre i tecnici di ABC Napoli hanno effettuato un primo intervento per verificare l’entità del problema e definire i lavori da fare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tutto come previsto, cede la “pista ciclabile” delle Dune sotto i colpi dell’erosione e degli incapaci Tanto tuonò che piovve, tanto mareggiò che crollò. Il cedimento della pavimentazione in un tratto della “pista ciclabile” del viale delle Dune è avvenuto nel - facebook.com Vai su Facebook
Passaggio di consegne alla Direzione marittima di Napoli: l’Amm. Angora cede il comando all’Amm. Aulicino, alla presenza del Comandante generale Amm. Liardo e del Comandante Marittimo Sud, Amm. Petroni. Un sentito ringraziamento all’Amm. Angora e Vai su X
Napoli, cede la pavimentazione stradale, chiusa al traffico via Cifariello - Via Filippo Cifariello, al Vomero, è stata chiusa al traffico veicolare nella mattinata di oggi, dopo che è stato riscontrato il cedimento della ... Da ilmattino.it
Porto Torres, cede il manto stradale: via Amsicora off limits - Un'altra via off limits a Porto Torres, nel tratto di carreggiata interposto tra la via Principe di Piemonte e la via Ettore Sacchi, a causa del cedimento parziale della pavimentazione stradale, ... unionesarda.it scrive
Cede la strada lungo viale Brianza a Milano per una perdita d’acqua, chiusa la strada al traffico: cos’è successo - All'alba di oggi, martedì 11 novembre 2025, si è verificato un cedimento del manto stradale in viale Brianza a Milano: la perdita a una tubatura, ha ... Segnala fanpage.it