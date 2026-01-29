Un tir in fiamme in una galleria vicino a Firenze blocca l’autostrada A1 e provoca un ingorgo di 16 chilometri. Il traffico in direzione Nord si ferma, creando disagi per chi percorre quella tratta. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il incendio, ma ancora si aspetta di tornare alla normalità. La strada rimane chiusa e ci sono lunghe code che si allungano lungo la carreggiata.

L'Italia si spacca in due sull'autostrada A1. Un camion ha preso fuoco in galleria nei pressi di Firenze, bloccando il traffico in direzione Nord, con code fino a 16 chilometri. Cosa è successo L'incidente si è verificato nella galleria 'Le Croci', subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico. Attualmente, ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l'uscita obbligatoria a Calenzano. L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono in corso le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Autostrada A1 bloccata da un tir in fiamme in galleria, 16 chilometri di coda a Firenze: Italia spaccata in due

Approfondimenti su A1 Firenze

Un tir carico di frutta ha preso fuoco questa mattina nella galleria Le Croci, a Calenzano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su A1 Firenze

Argomenti discussi: Incidente A1 adesso: 9 km di coda verso Firenze; Scontri sull'A1 fra tifosi del Napoli e della Lazio, con mazze e bastoni lungo la carreggiata; A1, grave incidente nella notte: Autostrada bloccata e un ferito in codice rosso; Ancora caos sull'autostrada A1, tifosi di Lazio e Napoli si scontrano con mazze e bastoni. Cosa è successo all'alba.

Autostrada A1 bloccata da un tir in fiamme in galleria, 16 chilometri di coda a Firenze: Italia spaccata in dueL'autostrada del Sole è bloccata in direzione Nord nel nodo di Firenze in seguito ad un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria 'Le Croci', ... leggo.it

A1, camion a fuoco in galleria: 16 km di coda a Firenze, autostrada del Sole bloccataSedici km di coda sull'autostrada del Sole dopo un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella gallerie Le Croci, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante ... ilmattino.it

Incidente tra mezzi pesanti in A22 a S.Michele: autostrada bloccata in direzione sud. x.com

Incidente tra mezzi pesanti in A22 a S.Michele: autostrada bloccata in direzione sud. - facebook.com facebook