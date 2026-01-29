Camion betoniera si ribalta sulla provinciale

Un camion betoniera si è ribaltato sulla provinciale Sp 328, tra Aurunca e Rocca d’Evandro. L’autista ha cercato di evitare un impatto frontale con un furgone e ha fatto una manovra improvvisa. La manovra non è riuscita e il camion è finito fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di rimuovere il veicolo.

