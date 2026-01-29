Camion betoniera si ribalta sulla provinciale

Un camion betoniera si è ribaltato sulla provinciale Sp 328, tra Aurunca e Rocca d’Evandro. L’autista ha cercato di evitare un impatto frontale con un furgone e ha fatto una manovra improvvisa. La manovra non è riuscita e il camion è finito fuori strada, ribaltandosi. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di rimuovere il veicolo.

Una manovra azzardata ed finisce fuoristrada con il suo camion betoniera. E' la disavventura capitata all'autista di un camion betoniera sulla Sp 328 che collega la cittadina aurunca a Rocca d'Evandro dove per evitare un impatto frontale con un furgone ha improvvisato una manovra, finendo nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Camion Betoniera Camion carico di uva si ribalta: bloccata la provinciale tra Noicattaro e Mola Schianto sulla Variante: auto finisce contro camion betoniera. Due feriti | FOTO Un incidente si è verificato sulla Variante di Castel Volturno, tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. BETONIERA INCASTRATA SOTTO UN PONTE Ultime notizie su Camion Betoniera Argomenti discussi: Momento scioccante: una donna distratta dal suo cellulare viene investita da un camion betoniera mentre attraversa la strada; Per evitare l’impatto betoniera si ribalta, paura sulla Provinciale; Frontale sfiorato: betoniera si ribalta e l’autista del furgone fugge; SESSA AURUNCA / ROCCA D’EVANDRO – Camion di ribalta per evitare scontro frontale con furgone. Conducente in fuga. Frontale sfiorato: betoniera si ribalta e l’autista del furgone fuggeSESSA AURUNCA – Incidente, questa mattina, lungo la strada provinciale di Rocca di Evandro, per una grossa betoniera che si è ribaltata a seguito di una manovra per evitare un incidente frontale. casertace.net Terribile incidente stradale nella notte, camion pieno di ghiaia si ribalta: E' rimasto intrappolato dentroTerribile incidente stradale a Carbonera dove un camion colmo di ghiaia si è ribaltato: ferito l'autista, traffico in tilt ... notizie.it CASTEL VOLTURNO – Scontro al quadrivio, corsa in ospedale. Coinvolto anche un camion betoniera facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.