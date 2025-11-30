Camion carico di uva si ribalta | bloccata la provinciale tra Noicattaro e Mola

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il camion si ribalta e il carico di uva trasportato finisce sulla carreggiata. E' accaduto oggi, 30 novembre, sulla strada provinciale che collega Noicattaro a Mola.Carreggiata invasa e strada chiusaPer cause in corso di accertamento, il mezzo adibito al trasporto agricolo si è ribaltato, finendo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

