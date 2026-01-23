Schianto sulla Variante | auto finisce contro camion betoniera Due feriti | FOTO

Un incidente si è verificato sulla Variante di Castel Volturno, tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S. La collisione ha coinvolto un'auto e un camion betoniera, riportando due persone ferite. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali misure per garantire la sicurezza sulla strada.

Si è verificato un brutto incidente sulla Variante di Castel Volturno, la strada di collegamento tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S.S. Domiziana all'altezza dell'ingresso per Castel Volturno nella serata di ieri (22 gennaio).Lo schianto di è verificato tra un'Alfa Romeo 147 con a bordo due.

