Schianto sulla Variante | auto finisce contro camion betoniera Due feriti | FOTO

Da casertanews.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sulla Variante di Castel Volturno, tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S. La collisione ha coinvolto un'auto e un camion betoniera, riportando due persone ferite. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno valutando eventuali misure per garantire la sicurezza sulla strada.

Si è verificato un brutto incidente sulla Variante di Castel Volturno, la strada di collegamento tra il Quadrivio di Ischitella e la ex S.S. Domiziana all'altezza dell'ingresso per Castel Volturno nella serata di ieri (22 gennaio).Lo schianto di è verificato tra un'Alfa Romeo 147 con a bordo due.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente sull’A1 a Somaglia, schianto tra due auto e un camion: cinque feriti

Leggi anche: Schianto all’alba sulla Regina: auto sbatte contro un camion e si ribaltata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Incidente sulla variante: tamponamento tra 2 auto, polizia sul posto; San Vincenzo | Perde il controllo del camion e finisce fuori strada: paura sull'Aurelia; Schianto sulla sp26, tre feriti. Donna liberata dall’auto ribaltata; Grave incidente sulla A2 del Mediterraneo: auto si ribalta allo svincolo di Tarsia, interviene l'elisoccorso.

schianto sulla variante autoSchianto sulla Monopoli-Castellana, auto si ribalta tra gli ulivi: donna soccorsa da vigili del fuoco e 118Un grave incidente stradale, fortunatamente solo per dinamica, si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 13, sulla strada provinciale 237 tra Monopoli e Castellana Grotte. Lo sch ... telebari.it

Schianto tra auto a Luzzara, coinvolto anche bimbo di due anniLuzzara (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 - Una donna di 31 anni è rimasta ferita in un incidente tra due auto accaduto nella tarda mattinata di martedì sulla Variante Cispadana alle porte di Luzzara, ... ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.