Camera Furgiuele | confermo conferenza nessun richiamo dal partito

Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, conferma che la conferenza sulla remigrazione si svolgerà domani a Montecitorio. Non ha ricevuto nessun richiamo dal partito e sembra deciso a mantenere l’appuntamento. La polemica tra la Lega e il presidente della Camera, che aveva chiesto di ripensarci, non ha fermato l’evento.

Roma, 29 gen. (askanews) – Il deputato della Lega, Domenico Furgiuele, conferma che la conferenza sulla remigrazione in programma domani a Montecitorio si terrà, nonostante l'invito a ripensarci del presidente della Camera. "Il presidente Fontana – dice interepellato telefonicamente – fa il suo mestiere, è un mio amico, non mi ha mai fatto sconti, mi ha anche sospeso", "c'è una pressione da parte delle sinistre sempre pronte a riempirsi la bocca di democrazia, Repubblica e carta costituzionale, che evocano la partecipazione salvo poi spaventarsi di fronte alle iniziative dei cittadini". "Si terrà questa iniziativa che è mia, la prenotazione della sala stampa è appannaggio del singolo deputato e io mai mi sognerei nella mia vita di interrompere una iniziativa della Braga di turno anche se invitasse Satana", aggiunge Furgiuele.

