Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato duramente la conferenza stampa prevista per domani. In un messaggio diretto, ha espresso la speranza che il deputato Furgiuele cambi idea e annulli l’appuntamento. La polemica si inserisce in un momento di tensione politica, con Fontana che si è detto preoccupato per l’iniziativa, definendola inopportuna.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti". Il Presidente della Camera conclude: “Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Camera: presidente Fontana, 'conferenza inopportuna, spero Furgiuele ci ripensi'**

Approfondimenti su Camera Fontana

A poche ore dall’annuncio della conferenza stampa sulla remigrazione prevista per domani alla Camera, la polemica infuria.

La conferenza sulla remigrazione, organizzata da Furgiuele, si farà comunque, nonostante le pressioni di Fontana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Camera Fontana

Argomenti discussi: Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: Fontana impedisca conferenza neofascisti; Convegno su Jan Patocka alla Camera, Lorenzo Fontana: Martire libertà, suo insegnamento universale; CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L’invito del leghista (e vannacciano) Furgiuele; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra.

Conferenza alla Camera con Casapound, il M5s a Fontana: 'Evento da annullare'Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per esprimere indignazione e forte contrarietà alla conferenza stampa di domani ... ansa.it

Camera: Ricciardi scrive a Fontana, 'no spazio per chi disprezza valori democratici'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per esprimere 'indignazione e forte contrarietà' all ... lagazzettadelmezzogiorno.it

In questa intervista, l'ex presidente della Camera svela i retroscena sul disegno di legge contro la violenza sessuale. - facebook.com facebook

Partecipa, tra gli altri, Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio dell’Umbria, e Tiziana Pompei, vicesegretario generale @unioncamere, che interverrà sul ruolo del sistema camerale nella parità/diversità e Federico Sisti, segretario generale dell'ent x.com