**Camera | presidente Fontana ' conferenza inopportuna spero Furgiuele ci ripensi' **
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha criticato duramente la conferenza stampa prevista per domani. In un messaggio diretto, ha espresso la speranza che il deputato Furgiuele cambi idea e annulli l’appuntamento. La polemica si inserisce in un momento di tensione politica, con Fontana che si è detto preoccupato per l’iniziativa, definendola inopportuna.
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti". Il Presidente della Camera conclude: “Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Camera Fontana
Remigrazione, scontro sulla conferenza alla Camera. Pd: “La Lega ci ripensi”. Molinari: “Iniziativa personale di un deputato”
A poche ore dall’annuncio della conferenza stampa sulla remigrazione prevista per domani alla Camera, la polemica infuria.
La conferenza con CasaPound sulla remigrazione si farà nonostante il pressing di Fontana. Furgiuele: «Nessuna remissione di peccato, è una questione democratica»
La conferenza sulla remigrazione, organizzata da Furgiuele, si farà comunque, nonostante le pressioni di Fontana.
Ultime notizie su Camera Fontana
Argomenti discussi: Remigrazione, alla Camera presentazione raccolta firme pdl. Pd: Fontana impedisca conferenza neofascisti; Convegno su Jan Patocka alla Camera, Lorenzo Fontana: Martire libertà, suo insegnamento universale; CasaPound e la Remigrazione sbarcano alla Camera. L’invito del leghista (e vannacciano) Furgiuele; La Lega porta la remigrazione alla Camera: il 30 gennaio la conferenza stampa con Casapound e altre sigle di estrema destra.
Conferenza alla Camera con Casapound, il M5s a Fontana: 'Evento da annullare'Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per esprimere indignazione e forte contrarietà alla conferenza stampa di domani ... ansa.it
Camera: Ricciardi scrive a Fontana, 'no spazio per chi disprezza valori democratici'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Il capogruppo M5S alla Camera, Riccardo Ricciardi, ha inviato una lettera al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per esprimere 'indignazione e forte contrarietà' all ... lagazzettadelmezzogiorno.it
In questa intervista, l'ex presidente della Camera svela i retroscena sul disegno di legge contro la violenza sessuale. - facebook.com facebook
Partecipa, tra gli altri, Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio dell’Umbria, e Tiziana Pompei, vicesegretario generale @unioncamere, che interverrà sul ruolo del sistema camerale nella parità/diversità e Federico Sisti, segretario generale dell'ent x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.