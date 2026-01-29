Calenzano | anziano scomparso L’auto ritrovata nel bosco di Tavarnelle Val di Pesa

La Prefettura di Firenze ha avviato le ricerche per trovare il signor Narciso Pietro Caldelli, 90 anni, scomparso da Calenzano. La sua auto è stata ritrovata nel bosco di Tavarnelle Val di Pesa. Le forze dell’ordine stanno perlustrando l’area e cercano di rintracciare l’anziano, di cui non si hanno più notizie da giorni. La speranza è di trovarlo al più presto e in buona salute.

E' stato attivato dalla Prefettura di Firenze il "Piano ricerche persone scomparse" per il Sig. Narciso Pietro Caldelli di 90 anni. Secondo le ricostruzioni fornite dai familiari l'uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, a Calenzano, nella mattina di mercoledì 28 gennaio 2026 intorno alle ore 10.30, a bordo della propria autovettura Hyundai Atos di colore rosso poi ritrovata in località Travalle, zona denominata "Le Bartoline"

