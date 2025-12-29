Anziano disperso in Val Vigezzo l' auto trovata abbandonata sulla neve

Da domenica 28 dicembre sono in corso le ricerche di un uomo di circa 80 anni disperso in Valle Vigezzo. L’auto dell'anziano è stata trovata abbandonata sulla neve, ma al momento non ci sono tracce di lui. Le operazioni di ricerca proseguono con l’aiuto delle forze dell’ordine e dei volontari, nel tentativo di rintracciare l’uomo e garantire la sua sicurezza.

Sono in corso dalla giornata di ieri, domenica 28 dicembre, le ricerche per ritrovare un uomo di circa 80 anni disperso in Valle Vigezzo.Dell'anziano, residente a Premosello Chiovenda, non si hanno più notizie dalla serata di sabato 27 dicembre. La sua auto è stata trovata abbandonata sulla neve. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

