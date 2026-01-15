Scomparso ieri sera ritrovato senza vita nella sua auto precipitata in una scarpata nel bosco

Sono state concluse le ricerche per un uomo di 71 anni scomparso ieri sera tra Montecreto e Sesto. Purtroppo, il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno della sua auto precipitata in una scarpata nel bosco. Le autorità hanno confermato il tragico epilogo delle operazioni di ricerca, che sono state condotte con l’obiettivo di rintracciare la persona scomparsa.

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche avviate ieri sera dalle autorità locali, tra Montecreto e Sesto,a a seguito della denuncia di scomparsa di un uomo di 71 anni. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita, intorno alle 03:30 di questa mattina.Quello che era iniziato come un.

