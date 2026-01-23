Calciomercato Atalanta | sondaggio della Roma per Bernasconi la risposta della Dea sulla partenza del terzino Cosa è successo

L'Atalanta ha risposto alla richiesta della Roma riguardo al possibile trasferimento di Bernasconi, un sondaggio che ha suscitato attenzione tra le parti. La società bergamasca ha chiarito la propria posizione, valutando attentamente ogni eventuale cessione e mantenendo alta l’attenzione sulla situazione del terzino. Questa dinamica rappresenta un altro passo nel mercato in corso, con l’obiettivo di gestire al meglio le proprie risorse e strategie.

Giovane Napoli, accordo trovato per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Dentro all’operazione con il Verona Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Ouedraogo Genoa: ufficiale il baby colpo per il Grifone. Chi è tutti i dettagli dell’operazione con la Virtus Francavilla Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo Roma, sondaggio per Bernasconi: l’Atalanta fa muroRoma ha avviato un sondaggio per valutare il profilo di Lorenzo Bernasconi, terzino dell’Atalanta, come possibile rinforzo per la corsia mancina. Atalanta-Roma 1-0, Gasperini ha bisogno di un attaccante: cosa resta della sconfitta contro la DeaLa recente sconfitta della Roma contro l’Atalanta evidenzia le difficoltà offensive della squadra, con Gasperini che ora necessita di un attaccante in grado di rafforzare il reparto. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il mercato di giornata: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Atalanta, anche Ederson in uscita. Lazio tra Pedraza e Doekhi, pronto un grande ritorno in Serie A; Atalanta, Percassi: Cessione di Maldini? Vediamo negli ultimi giorni di mercato. Atalanta calciomercato, i trasferimenti della sessione invernaleAtalanta calciomercato: Ecco l'elenco di tutti i movimenti operati dal club, compresi quelli dell'Under 23, in questa sessione invernale ... calcioatalanta.it Calciomercato rossoblù: Sulemana termina la sua avventura a BolognaIl mediano ganese lascia l’Emilia di comune accordo con l’Atalanta proprietaria del cartellino: chiuderà la stagione in prestito a Cagliari ... bolognatoday.it Atalanta, club di Premier League piombano su Lookman https://www.calciostyle.it/calciomercato/atalanta-club-di-premier-league-piombano-su-lookmanfsp_sid=1912798 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook #Atalanta, #Lookman resta: cosa succede a Samardzic e #Maldini x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.