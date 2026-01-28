Atalanta Percassi annuncia | L’arrivo di Raspadori non presupponeva l’addio di Lookman Sulemana via? Valuteremo se…

Luca Percassi chiarisce che l’arrivo di Raspadori non significa automaticamente la partenza di Lookman. Il dirigente dell’Atalanta ha spiegato che l’addio di Lookman non era previsto e che valuteranno se cedere Sulemana. Durante un’intervista a Sky Sport, prima della partita contro Union SG, Percassi ha parlato delle strategie di mercato e delle possibili mosse della squadra bergamasca.

Atalanta, Percassi: Lookman resta con noi. Su Raspadori opportunità di mercato, ora valutiamo eventuali usciteL'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida dell'ottava. L'Atalanta annuncia Raspadori: Freccia tricolore per l'attacco, 100% nerazzurroGiacomo Raspadori è ufficialmente un giocatore dell'Atalanta. In serata infatti è arrivato l'annuncio della società orobica che lo definisce Freccia tricolore ... Accostato a #Napoli e #Juventus, il presidente #Percassi dell'#Atalanta parla di #Maldini #Calciomercato #SerieA @Atalanta_BC , le parole di Percassi sul mercato: "Con Raspadori abbiamo colto un'occasione. Maldini in uscita Vediamo cosa succederà negli ultimi giorni"

