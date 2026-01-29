Calciomercato Napoli tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTA

Il Napoli accelera negli ultimi giorni di mercato. La squadra azzurra cerca di rinforzare la rosa prima della chiusura della finestra invernale. Le trattative sono intense e si aspettano novità nelle prossime ore. I dirigenti azzurri lavorano senza sosta per chiudere gli accordi più importanti.

Sprint finale per il Napoli sul mercato a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di trattative. Il club azzurro dovrà completare una serie di operazioni, sia in entrata che in uscita, per provare a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte colpita da numerosi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Calciomercato Napoli

Il calciomercato di gennaio 2026 per il Napoli si concentra su possibili acquisti e cessioni, con diverse trattative in corso.

Ecco le principali notizie sportive del 23 dicembre, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Calciomercato Napoli Tutte le notizie in diretta fino alla chiusura

Ultime notizie su Calciomercato Napoli

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli gennaio 2026: tutte le voci e le trattative degli azzurri; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli: tutti i trasferimenti conclusi; Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurri.

Calciomercato Napoli, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTAIl club azzurro - riferisce Sky Sport - ha trovato l’intesa per il cartellino dell'attaccante brasiliano con gli scaligeri sulla formula del titolo definitivo con un indennizzo basso e una serie di ... napolitoday.it

Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurriCome previsto, subito dopo la sfida di Champions League a Copenaghen il mercato del Napoli si è acceso. Con le uscite e con le entrate. Il nodo sta venendo al pettine, il primo si ... ilmattino.it

Calciomercato in diretta: Juve, strada in salita per Kolo Muani. Napoli su Alisson Santos x.com

Calciomercato Napoli, Santos è sempre più vicino facebook