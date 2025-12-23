DIRETTA Tutte le notizie del 23 dicembre | Napoli atterrato a Capodichino le ultime su Muharemovic-Inter

Ecco le principali notizie sportive del 23 dicembre, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.it. Tra gli eventi in evidenza, l’arrivo di Napoli a Capodichino e le ultime novità su Muharemovic e l’Inter. Restate con noi per tutte le informazioni aggiornate sulla giornata.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, martedì 23 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. Tutte le notizie del 23 dicembre: Ottolini alla Juve, ora ci siamo. Le ultime su Muharemovic-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it Segui con Noi le notizie di oggi! LIVE 10:18 23 Dicembre Muharemovic-Inter, le info raccolte da CM.IT. Inter, Muharemovic per de Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna! 10:03 23 Dicembre Napoli atterrato a Capodichino VIDEO CM.IT. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Calcio Live: il Bologna va in finale di Supercoppa, decisivo un rigore di Immobile; Ucraina, Zelensky: 'Disposti ad abbandonare richiesta adesione a Nato'; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Guerra Russia-Ucraina, media: Possibile vertice Mosca-Washington nel weekend.

