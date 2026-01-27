Calciomercato news di oggi in diretta | la Juve ci riprova per Kolo Muani Napoli su Alisson Santos e Fortini

Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre. Segui le ultime notizie per conoscere le mosse dei club e le potenziali novità di mercato. Queste informazioni sono utili per comprendere l’andamento delle trattative e le strategie delle squadre coinvolte.

Calciomercato in diretta, le news di oggi 27 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Calciomercato News Calciomercato, news di oggi in diretta: il Napoli cede Lang e Lucca, la Juve stringe per Mateta. Roma su Fortini Aggiornamenti quotidiani sul calciomercato italiano: oggi 19 gennaio 2026, si seguono le trattative in tempo reale di Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma. Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su En Nesyri, Napoli via Lang arriva Giovane. Tel o Sauer per la Roma Le ultime novità del calciomercato di oggi, 22 gennaio 2026, aggiornate in tempo reale, riguardano le principali squadre di Serie A. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Calciomercato News Argomenti discussi: Calciomercato 2026, le news di martedì 20 gennaio; Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus. Calciomercato Juventus News/ Si complica En-Nesyri, Asllani o Mateta gli obiettivi (26 gennaio 2026)La vittoria bianconera di ieri sera contro il Napoli ha visto come protagonista Jonathan David che sembra star tornando ai livelli a cui aveva abituato nei suoi anni in Francia grazie al lavoro con ... ilsussidiario.net Calciomercato: news, indiscrezioni e trattative del 23 gennaioGiornata di arrivi anche in casa Inter, che nella mattina di venerdì 23 gennaio ha accolto il nuovo difensore Leon Jakirovic. Il giovane difensore classe 2008 è in arrivo dalla Dinamo Zagabria ed è al ... sport.sky.it La Juve ci riprova per Kolo Muani. Il club non ha mai smesso di pensarci e ci ritenta consapevole di tutte le difficoltà del caso. Sono arrivati segnali sul fatto che il calciatore possa lasciare il Tottenham, soprattutto se non dovessero qualificarsi tra le prime otto i - facebook.com facebook La Juve ci riprova per Kolo Muani. Il club non ha mai smesso di pensarci e ci ritenta consapevole di tutte le difficoltà del caso. Sono arrivati segnali sul fatto che il calciatore possa lasciare il Tottenham, soprattutto se non dovessero qualificarsi tra le prime otto i x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.