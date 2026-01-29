Calciomercato Juve | tutte le opzioni di Comolli e Ottolini se salta l’affare Kolo Muani Zirkzee prima alternativa

La Juventus cerca una punta di riserva nel caso in cui salti l’affare Kolo Muani. Comolli e Ottolini stanno valutando le alternative, con Zirkzee in prima fila come possibile prima scelta. La società sta monitorando diverse opzioni sul mercato, pronta a muoversi se le trattative principali non dovessero andare a buon fine.

Calciomercato Juve: tutte le opzioni di Comolli e Ottolini se salta l’affare Kolo Muani. Zirkzee ha aperto ed è la prima alternativa. Il calciomercato della Juventus è entrato nella sua fase più frenetica. Sebbene il “round due” per Randal Kolo Muani sia la priorità assoluta dopo il mancato arrivo di En-Nesyri, la dirigenza bianconera sta portando avanti diverse piste parallele per non farsi trovare impreparata negli ultimi giorni di trattative. L’alternativa Zirkzee. Il nome che nelle ultime ore ha guadagnato posizioni è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese, protagonista assoluto della passata stagione con il Bologna, sta vivendo mesi difficili al Manchester United, dove è finito ai margini del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

