Calciomercato Inter RMC | L’Al-Ittihad ha rifiutato la prima offerta per Diaby
L’Inter ha provato a portare Moussa Diaby dall’Al-Ittihad, ma il club arabo ha rifiutato la prima offerta. L’esterno francese, che ha lasciato l’Aston Villa, potrebbe comunque lasciare il campionato saudita per tornare in Europa e giocare in una lega più importante. La trattativa resta calda, ma al momento nessuna novità concreta.
Calciomercato Inter. Moussa Diaby, esterno offensivo francese, ex Aston Villa e attualmente in forza all’ Al-Ittihad, potrebbe lasciare il campionato arabo per tornare in Europa, con l’obiettivo di rilanciarsi in una competizione più competitiva e visibile. La notizia ha subito acceso l’interesse dei tifosi nerazzurri, desiderosi di rinforzi sulla fascia destra. Durante il pre-partita di Dortmund-Inter, il Presidente Beppe Marotta ha commentato la possibile operazione, sottolineando come le probabilità di chiudere l’affare siano ridotte ma non nulle: “ Ci proveremo finché vedremo delle chance “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
