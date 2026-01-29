Calciomercato Inter RMC | L’Al-Ittihad ha rifiutato la prima offerta per Diaby

L’Inter ha provato a portare Moussa Diaby dall’Al-Ittihad, ma il club arabo ha rifiutato la prima offerta. L’esterno francese, che ha lasciato l’Aston Villa, potrebbe comunque lasciare il campionato saudita per tornare in Europa e giocare in una lega più importante. La trattativa resta calda, ma al momento nessuna novità concreta.

