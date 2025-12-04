Campioni come Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. E poi giovani esplosi definitivamente altrove (leggere alla voce Mateo Kovacic) e nuovi gioielli che stanno crescendo con la maglia nerazzurra – alla Petar Sucic, ad esempio. Sono diversi i giocatori croati che negli ultimi anni hanno vestito la divisa della Beneamata. Secondo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, cresce l’interesse per Branimir Mlacic