Nel calciomercato dell'Inter, Paganini ha confermato che il Napoli mostra interesse per Davide Frattesi, considerato una delle opzioni principali per il centrocampo di Antonio Conte. La trattativa potrebbe influenzare le strategie delle due squadre nelle prossime settimane, mentre si attendono sviluppi ufficiali. Restano da seguire gli aggiornamenti per comprendere eventuali novità relative a questa possibile operazione di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Paganini svela come il Napoli stia valutando un centrocampista con Davide Frattesi in cima alla lista di Antonio Conte. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha affrontato diversi temi legati all’attualità della Serie A, soffermandosi in modo particolare sul Napoli e sulle possibili mosse di gennaio che coinvolgono anche in una chiara ottica il calciomercato Inter. Secondo Paganini, la recente reazione del Napoli nasce anche da un forte input emotivo. La sconfitta di Bologna aveva lasciato strascichi importanti all’interno del gruppo azzurro, alimentando polemiche e tensioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Paganini rivela l’interesse del Napoli per Frattesi

Leggi anche: Calciomercato Inter, Paganini non ha dubbi: «Frattesi è il prediletto del Napoli, ma…»

Leggi anche: Calciomercato Inter, De Maggio rivela il retroscena: «Il Napoli ha acceso i riflettori su Davide Frattesi»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Paganini è sicuro: “Il Napoli vorrebbe prendere un giocatore dell’Inter. L’alternativa…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato di mercato ma non solo: "Secondo me il Napoli... msn.com