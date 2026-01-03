Calciomercato Nkunku vuole il Milan ma i rossoneri possono vacillare Rispunta Mateta
Nel calciomercato del Milan, Nkunku resta il nome più seguito, con segnali di interesse dalla Turchia. Tuttavia, i rossoneri valutano attentamente ogni possibilità e potrebbero decidere di cederlo. Nel frattempo, torna di attualità il nome di Mateta come possibile rinforzo per l’attacco del Diavolo. La strategia del club rimane flessibile, monitorando le opzioni per rafforzare la rosa in vista della stagione.
Calciomercato Milan, per Nkunku continua il pressing dalla Turchia. I rossoneri possono cederlo. Rispunta Mateta per l'attacco del Diavolo. Le novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, idea Mateta? Romano: “I rossoneri seguono il giocatore, ma…”
Leggi anche: Calciomercato Milan, rispunta quel nome E’ stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo. Le ultime
Calciomercato, contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul; Nkunku, non bastano i gol al Verona: offerta del Fenerbahce, il Milan ci pensa; Calciomercato, Romano: “Nkunku vuole restare al Milan. Per il Fenerbahce Skriniar….”; Fenerbahce su Nkunku, il Milan chiede 35 milioni di euro per l'attaccante: la situazione.
Calciomercato Milan, spunta Chiesa! L’italiano possibile sostituto di Nkunku? La situazione - Calciomercato Milan, c’è anche Federico Chiesa nella lista dei possibili sostituti di Nkunku: questa la posizione dell’italiano Il calciomercato invernale 2026 del Milan potrebbe accendersi improvvisa ... milannews24.com
Calciomercato Milan, Tare: "Nkunku mai in discussione. Fullkrug ci darà una mano" - Prima della partita contro il Cagliari, il ds del Milan illustra a Sky Sport le mosse di mercato dei rossoneri: “In attacco, dopo l'infortunio di Gimenez, mancavano delle caratteristiche: siamo stati ... sport.sky.it
Calciomercato Milan, suggestione Skriniar complicata: la posizione del Fenerbahce è chiara. Ultime - Il Fenerbahce chiude le porte alla partenza dello slovacco Nelle ultime concitate ore del calciomercato invernale 2026, si è diffusa l’ind ... milannews24.com
#Calciomercato #Milan, #Tare: " #Nkunku mai in discussione. #Fullkrug ci darà una mano" #SkySport #SkyCalciomercato x.com
«MILAN, IDEA CHIESA SE PARTE NKUNKU! MA FEDERICO VUOLE ANCORA LA PREMIER LEAGUE» #Chiesa #Milan #Nkunku #Liverpool #Calciomercato #Allegri - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.