Calciomercato Juventus c’è la svolta per l’attacco bianconero | si spinge per il prestito di questo giocatore Cosa filtra

Sul fronte del calciomercato della Juventus, nelle ultime ore si registra un nuovo interesse per rinforzare l’attacco. La società sta valutando con attenzione la possibilità di ottenere in prestito un calciatore, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza un investimento definitivo. Al momento, filtrano solo alcune indiscrezioni, ma la trattativa potrebbe rappresentare una soluzione temporanea per la squadra di Allegri.

Calciomercato Juventus, c’è la svolta per l’attacco bianconero: si spinge per il prestito di questo giocatore. Ecco che cosa filtra. La Juventus ha fretta di chiudere e presto scioglierà le riserve sulla punta che dovrà completare il reparto per i prossimi sei mesi. Secondo l’analisi de Il Corriere dello Sport, sono in deciso rialzo le quotazioni di Youssef En-Nesyri. Il centravanti marocchino, autore di 8 gol in 25 partite col Fenerbahçe, è diventato il favorito grazie all’apertura del club turco a una sua partenza, anche a titolo temporaneo. Resta da limare la formula, che potrebbe non essere un semplice diritto di riscatto, visto che i turchi gradirebbero un obbligo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: svolta nel futuro di questo bianconero? Ora potrebbe restare a Torino anche nella prossima stagione. Cosa sta succedendoIl futuro di un attuale giocatore della Juventus potrebbe prendere una svolta inattesa.

Mercato Juventus: Finalmente una Soluzione per il Brasiliano!

Argomenti discussi: Juve, svolta a destra: c'è Mazraoui. L'alternativa a Chiesa in attacco è Maldini; Calciomercato Juve, Chiesa spinge e c'è la mossa per il sì Liverpool! Retroscena Mingueza; Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza.

Pagina 2 | Calciomercato Juve, Mingueza congelato e muro Joao Mario. Frattesi è lì. E c’è anche l’anti-MatetaIl difensore spagnolo spera di arrivare subito, ma il Celta Vigo resiste. Il Fenerbahce apre al prestito del suo attaccante ... tuttosport.com

Calciomercato Juventus News/ Spalletti ha scelto l’attaccante: c’è la prima offerta (oggi 19 gennaio 2026)Calciomercato Juventus News: 30 milioni di euro e riscatto condizionato, questa l'offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. ilsussidiario.net

#Calciomercato #Juventus- #Mateta, contropiede bianconero - #Kessie, Comolli non molla x.com

Calciomercato Juventus: ultimo tentativo per Mateta, il piano B è En-Nesyri https://tinyurl.com/2527cj7f #calciomercatojuve #juve #juveen-nesyri #juvemateta #juventus - facebook.com facebook