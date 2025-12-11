Calciomercato Juve Raspadori si avvicina? Il punto sulla squadra bianconera per rinforzare l’attacco

Sul calciomercato della Juventus, si torna a parlare di Giacomo Raspadori come possibile rinforzo offensivo. Mentre la Lazio si inserisce nella corsa al giocatore, il nome dell’attaccante rimane tra i più caldi in Serie A, alimentando le attese e i dubbi sui futuri scenari delle trattative bianconere.

