Calciomercato Juve Raspadori si avvicina? Il punto sulla squadra bianconera per rinforzare l’attacco

Calcionews24.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato della Juventus, si torna a parlare di Giacomo Raspadori come possibile rinforzo offensivo. Mentre la Lazio si inserisce nella corsa al giocatore, il nome dell’attaccante rimane tra i più caldi in Serie A, alimentando le attese e i dubbi sui futuri scenari delle trattative bianconere.

Calciomercato Juve: Raspadori torna un nome caldo in Serie A, ma ora è la Lazio a muoversi per l’ex obiettivo bianconero Il Calciomercato Juve ha spesso intrecciato la sua storia recente con quella di Giacomo Raspadori, attaccante che per più stagioni è stato considerato uno dei profili ideali per completare il reparto offensivo bianconero. Dai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juve raspadori si avvicina il punto sulla squadra bianconera per rinforzare l8217attacco

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Raspadori si avvicina? Il punto sulla squadra bianconera per rinforzare l’attacco

calciomercato juve raspadori avvicinaJuve: non solo Raspadori, doppio colpo dall’Atletico - La Juventus lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti e potrebbe decidere di andare a definire un doppio colpo ... Segnala calciomercatonews.com

calciomercato juve raspadori avvicinaCalciomercato Lazio, Raspadori nel mirino? Una rivale vuole mettere il bastone tra le ruote ai biancocelesti - La situazione non lascia dubbi Il Calciomercato Lazio potrebbe riaccendersi attorno a un vecchio obiettivo: Giacomo Ras ... Secondo calcionews24.com