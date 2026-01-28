Diego Coppola niente ritorno in Serie A per il difensore | è fatta per l’addio al Brighton ecco dove giocherà fino a giugno

Diego Coppola non tornerà in Serie A. Il difensore ha trovato l’accordo per lasciare il Brighton e trasferirsi in un nuovo club, dove giocherà fino a giugno. La trattativa si è conclusa in fretta, e ora l’Italia aspetta di sapere quale sarà la sua prossima destinazione.

Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Infortunio Camarda: l'attaccante si opera oggi alla spalla destra. Arrivano notizie poco confortanti, ecco quanto dovrà rimanere fuori! Calciomercato Cagliari: presentata un'offerta per Raterink. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diego Coppola, niente ritorno in Serie A per il difensore: è fatta per l'addio al Brighton, ecco dove giocherà fino a giugno Approfondimenti su Diego Coppola Ferguson, niente ritorno al Brighton: Roma avanti Evan Ferguson continuerà la stagione con la Roma, senza possibili ritorni al Brighton. Cancelo al Barcellona: è fatta. Prestito fino a giugno Il trasferimento di João Cancelo al Barcellona è stato ufficializzato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Diego Coppola Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 22 gennaio 2026: Lucca e Lang lasciano Napoli e la Serie A; Coppola-Milan, pista in chiusura: il difensore verso Parigi; Niente ritorno in Italia per Coppola: nuova avventura all'estero per il difensore; Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FC. Niente ritorno in Serie A per Diego Coppola: il centrale approderà al Paris FCDiego Coppola cambia maglia e si trasferisce in Francia. Il difensore classe 2003, passato la scorsa estate dall'Hellas Verona al Brighton a titolo. tuttomercatoweb.com Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FCNiente Fiorentina, ma Paris FC. La carriera del difensore Diego Coppola potrebbe proseguire in Ligue 1, anziché vedere un ritorno in Serie A. Il. tuttomercatoweb.com MP ESCLUSIVO – L'entourage di Diego #Coppola: "Non andrà al Milan" @FilippoRubu00 #milanpress x.com Il Milan ha messo nel mirino Diego Coppola, difensore del Brighton classe 2003 con un passato al Verona in Serie A.

