Secondo Gianluigi Longari, il Milan monitora con attenzione la situazione di Diego Coppola, giovane difensore classe 2003 dell’Hellas Verona attualmente al Brighton. Dopo pochi mesi in Inghilterra, il calciatore potrebbe cambiare club nella finestra di mercato in corso. La concorrenza per il talento italiano è comunque forte, con la Fiorentina anch’essa interessata a Coppola. La vicenda si sviluppa in un contesto di mercato molto dinamico.

L'arrivo di Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unica acquisizione del Milan in questa finestra invernale di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è sempre alla ricerca di un difensore centrale per accontentare i desideri del tecnico Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: Estupinan deve dare di più. Ecco chi è il migliore >>> Il difensore è Diego Coppola, classe 2003, trasferitosi nell'estate 2025 dall'Hellas Verona al Brighton, in Inghilterra, per 11 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione da comprimario (appena 542' in 9 presenze tra Premier League e coppe nazionali), può andare via dai 'Seagulls' in questi giorni di gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Longari: “Milan attento a Coppola”. Ma c’è la concorrenza di un altro club italiano

Calciomercato, chi in difesa per il Milan? Per Longari resiste l’opzione Coppola

In vista del calciomercato, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva. Tra i nomi emergenti, secondo Gianluigi Longari, si segnala Diego Coppola, giovane ex Verona attualmente al Brighton, che potrebbe lasciare il club inglese. La società rossonera mantiene l’interesse per il difensore italiano, mentre altre squadre, come la Fiorentina, monitorano la situazione. La finestra di mercato resta aperta per eventuali sviluppi.

Leggi anche: Calciomercato Milan, proposto un attaccante per gennaio: c’è anche un altro club italiano. Di chi si tratta

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Pagelle Milan-Lecce, i voti della sfida: Fullkrug salva i rossoneri - Milan Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori del Milan ... calciomercato.it