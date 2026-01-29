Calcio Napoli affondo decisivo per Lookman | contatti in corso con l’Atalanta

Il Calcio Napoli accelera sui contatti con l’Atalanta per ingaggiare Ademola Lookman. La società partenopea lavora duramente per trovare una formula che possa convincere entrambe le parti e portare il giocatore in azzurro, ma ancora non ci sono conferme definitive. Le trattative sono in fase molto calda e tutto dipende dalle prossime ore.

Il Calcio Napoli accelera sul mercato e stringe per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sarebbero ore cruciali per capire se l’operazione con l’Atalanta potrà concretizzarsi, con la dirigenza azzurra al lavoro su una formula sostenibile. Il Calcio Napoli continua a muoversi con discrezione sul mercato. La gestione delle trattative da parte di Manna, improntata alla calma e al basso profilo, lascia intendere che la situazione sia sotto controllo e che possano già esserci aperture significative sul tavolo. Il nome in cima alla lista resta quello di Ademola Lookman. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, affondo decisivo per Lookman: contatti in corso con l’Atalanta Approfondimenti su Calcio Napoli Atalanta Atalanta-Marsiglia, Juric e la rissa sfiorata con Lookman: “Come con De Bruyne al Napoli…” LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3, Champions League calcio in DIRETTA: Palladino debutta con vittoria, in rete Lookman, Ederson e De Ketelaere Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Calcio Napoli Atalanta Argomenti discussi: Vice Yildiz, spunta l'affarone Verona dopo Maldini: doppio duello Juve-Napoli; Le notizie di calciomercato del 19 gennaio 2026: la Juve su Kessie, Lang e Lucca restano in uscita al Napoli; La sconfitta dell'Atalanta elimina momentaneamente il Napoli dalla Champions League; Tramoni al Palermo, affondo decisivo: il giocatore dice sì ai rosanero. Pedullà: Napoli in vantaggio per Sulemana: possibile affondo decisivo nel pomeriggioSecondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, tramite un video sul proprio canale YouTube, il Napoli in queste ore sta accelerando per Sulemana e, al momento, è in po ... ilnapolionline.com Napoli, Maradona sold out nella notte decisiva: conta solo vincereNapoli con il Napoli, ora più che mai. Oggi più di ieri, il day after di una delusione cocente allo Stadium contro la Juventus di Spalletti: forse la fine dei sogni di gloria scudetto, di certo la sin ... msn.com CalcioNapoli1926.it. . Napoli fuori dalla Champions, delusione enorme. Ma i tifosi Le loro battute restano l’unica cosa buona, insieme al grande cuore del Napoli #napolichelsea #napoli #conte #sscnapoli #cn1926 - facebook.com facebook Calcio: Napoli, fuori anche Milinkovic-Savic per un'elongazione al bicipite femorale. Da uno a due mesi i tempi di recupero per il portiere già assente ieri con la Juventus #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.