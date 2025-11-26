LIVE Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | Palladino debutta con vittoria in rete Lookman Ederson e De Ketelaere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.53 Grande match dell’Atalanta che non ha mai veramente sofferto in Germania, Palladino indovina tutte le mosse, vanno a segno Lookman, Ederson e De Ketelaere, da segnare anche il doppio palo di Scamacca. 93? Finisce la partita Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3. 90? Tre minuti di recupero. 88? Partita che si avvia verso la conclusione. 86? Grande azione difensiva di De Ketelaere. 84? Fuori Lookman, dentro Sulemana nell’Atalanta. 82? Rimpallo su Lookman che non favorisce il nigeriano. 80? Fuori Knauff e Doan, dentro Buta e Wahi nell’Eintracht Francoforte. 🔗 Leggi su Oasport.it

