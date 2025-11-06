Dopo la vittoria dell’ Atalanta sul campo dell’ Olympique Marsiglia in Champions League, a tenere banco non è soltanto il successo europeo ma anche il vivace confronto tra Ivan Juric e Ademola Lookman al momento della sostituzione. Un episodio che, per pochi istanti, ha rischiato di trasformarsi in una vera rissa in panchina, ma che l’allenatore nerazzurro ha subito ridimensionato nel dopopartita. Juric: “Reazioni che capitano, finisce tutto negli spogliatoi”. “ Cosa è successo con Lookman? Sono cose che vediamo ogni domenica, come accadde a De Bruyne al Napoli – ha spiegato Juric ai microfoni di Sky –. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Atalanta-Marsiglia, Juric e la rissa sfiorata con Lookman: “Come con De Bruyne al Napoli…”