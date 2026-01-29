Calcio dilettanti | la prossima stagione ancora con Bimbi e Sarnelli Vianese già nel futuro Confermati mister e ds

La Vianese conferma le stesse figure di spicco anche per la prossima stagione. Il presidente Enrico Grassi ha deciso di mantenere in carica il direttore sportivo Matteo Bimbi e l’allenatore Umberto Sarnelli, dando continuità al progetto. La squadra si prepara già alla nuova annata, con l’obiettivo di migliorare e crescere.

La Vianese è già nel futuro. Il presidente Enrico Grassi ha infatti rinnovato la fiducia per la prossima stagione al direttore sportivo Matteo Bimbi e all’allenatore Umberto Sarnelli. "Cerco di fare sempre un’analisi di metà campionato nelle prime giornate del girone di ritorno - spiega il presidente Enrico Grassi - Ho parlato alla squadra, a Sarnelli, al ds Bimbi e al dg Montecchi e ho detto loro che, analizzando la classifica, ritengo che l’attuale posizione non rispecchi i reali valori della squadra e ciò che ho visto in campo: l’80% dei punti persi è infatti arrivato da un unico tiro in porta, come nelle sconfitte contro Nibbiano e Pontenurese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

