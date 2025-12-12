Calcio dilettanti Vianese | ciao Iacovoni Torlai a San Martino Iaquinta al Luzzara

Il mercato dei dilettanti si intensifica con diverse novità in vista della chiusura imminente. La Vianese saluta Iacovoni, passato alla Fermignanese, mentre Torlai si trasferisce a San Martino e Iaquinta si unisce al Luzzara. Questi movimenti segnano un'importante fase di cambiamenti tra le squadre di Eccellenza.

Proseguono le novità del mercato dilettanti, che chiuderà i battenti giovedì. In Eccellenza altra uscita in casa Vianese: l’attaccante del 2004 Filippo Iacovoni è passato alla squadra marchigiana della Fermignanese, sempre in Eccellenza. Il Campagnola saluta la punta Matteo Carlucci (2001) che era tornato in rosanero dopo l’esperienza col Colorno. In Promozione la Sammartinese ha ufficializzato Matteo Torlai (foto), centrocampista del 2000, reduce dall’inizio di stagione allo Spilamberto. Novità per il Luzzara, che ha messo a segno il colpo Giuseppe Iaquinta, figlio d’arte, punta del 2002 proveniente dal Salsomaggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net