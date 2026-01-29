Caduta massi all' altezza de La Carnale Torrione Eventi | No alle speculazioni

La caduta di massi dal costone sotto la Carnale ha messo in allarme la zona. Ieri, alcuni pietre sono scivolate giù, creando paura tra i residenti e i passanti. Antonio Ferrara, segretario di Torrione Eventi APS, si è subito espresso per chiarire la situazione. Ha detto che non ci sono motivi per parlare di speculazioni e ha invitato a non alimentare inutili polemiche. La sicurezza resta la priorità, ma per ora tutto sembra sotto controllo.

E' intervenuto il segretario dell'associazione Torrione Eventi APS, Antonio Ferrara, sulla caduta, verificatasi ieri, dei massi dal costone roccioso situato sotto la Carnale. Ferrara, infatti, oggi ha avuto contatti diretti con gli uffici comunali competenti: "Da quanto appreso nel corso delle.

