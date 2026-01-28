Torrione si staccano massi dal forte la carnale | area transennata e verifiche in corso

Vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti questa mattina a Torrione, vicino al Forte La Carnale. Alcuni massi si sono staccati dalla collina e sono caduti vicino alla struttura. Le autorità hanno micato l’area, allestendo transenne e avviando controlli per verificare la sicurezza. Nessuno è rimasto ferito, ma momentaneamente l’accesso al forte è limitato mentre si valutano eventuali rischi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vigili del fuoco e polizia municipale sono al lavoro a Torrione, nell’aria che circonda il Forte La carnale per una serie di verifiche successive al distacco di alcune rocce dalla collina su cui si erge il forte la Carnale. I vigili urbani hanno transennato un’area pedonale e limitato la carreggiata che costringe ad impedire il passaggio delle automobili su un tratto del lungomare in direzione sud nord. Secondo le prime notizie, i vigili del fuoco avrebbero rilevato la presenza di Massi di grossa dimensione che sono in pericolo di caduta e quindi si stanno valutando le soluzioni idonee a mettere in sicurezza l’intera zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

È stata transennata l'area del lungomare Tafuri a Torrione, in corrispondenza dei Giardini del Mandorlo, a causa di un rischio di crollo.

