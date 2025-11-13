Torrione Eventi | arriva Il Presepe a La Carnale
L'associazione Torrione Eventi APS, tra le iniziative promosse per Natale, presenta anche Il Presepe alla Carnale, realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria ad Martyres. Composto da dodici figure in legno concesse da Padre Giorgio Terrasi, il presepe sarà allestito ai Giardini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Arriva la tradizione di San Felice! Venerdì 14 e sabato 15 novembre il nostro reparto pasticceria si riempie di dolcezza e tradizione con il Tutero e l’immancabile Ombrello! E sai qual è la sorpresa? Acquista da noi il torrone… e l’ombrello te lo REGALI - facebook.com Vai su Facebook
Presentata la nuova edizione del Presepe vivente - È stata presentata oggi, nella Sala Mandela del Comune di Matera, la quindicesima edizione del Presepe Vivente, promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con Prisco Provider Eventi e Co ... materalife.it scrive