Torrione Eventi | arriva Il Presepe a La Carnale

Salernotoday.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Torrione Eventi APS, tra le iniziative promosse per Natale, presenta anche Il Presepe alla Carnale, realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Santa Maria ad Martyres. Composto da dodici figure in legno concesse da Padre Giorgio Terrasi, il presepe sarà allestito ai Giardini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

