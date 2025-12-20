Como due morti in una abitazione | ipotesi omicidio-suicidio

A Ronago, frazione di Como, sono stati rinvenuti i corpi di un uomo e una donna, entrambi anziani, all’interno di un’abitazione. Le autorità stanno valutando le ipotesi, tra cui quella di un omicidio-suicidio. La vicenda resta al momento sotto indagine.

I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono ancora in corso. A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell'uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere. Marito e moglie avevano entrambi più di settant'anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

