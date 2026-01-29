Butterfly cut con frangia le ispirazioni da star del taglio effetto leggerezza del momento

Questa settimana il nuovo taglio di capelli sta conquistando le star e le appassionate di stile. Si chiama butterfly cut con frangia, un taglio che si distingue per le scalature leggere e impalpabili. Ricorda un battito d'ali di farfalla, creando un effetto di leggerezza e movimento. Molte ragazze si sono fatte ispirare dalle celebrities e stanno adottando questa acconciatura per un look fresco e naturale.

Del resto, lo abbiamo detto anche qui: stili effetto leggerezza domineranno la scena hair in questo 2026, comprese le frange, che diventano accessorio prediletto per impreziosire i tagli butterfly. Non importano i centimetri delle lunghezze, quanto il risultato e l'effetto soave e soffice che si riesce a ottenere. Vedi Penélope Cruz, apparsa nei front row delle sfilate parigine con un soffice lob farfalla, impreziosito da una frangetta pronta ad aprirsi sulla fronte. Tra le versioni di frangia più amate e indicate per questa tipologia di taglio troviamo infatti proprio quella a tendina, che si sposa perfettamente con la linea dell'haircut in quanto permette di seguire le scalature, dando volume e movimento alla chioma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Butterfly cut con frangia, le ispirazioni da star del taglio effetto leggerezza del momento Approfondimenti su Butterfly Cut La frangia del 2026? Punta a un effetto leggerezza. Le ispirazioni da star La frangia del 2026 si distingue per un aspetto naturale e discreto, ispirato alle tendenze delle star. Niente di più angelico del cherub cut: il taglio perfetto per le feste Il cherub cut è un taglio di capelli ispirato all’estetica rinascimentale, richiamando le figure dei putti rappresentati nei capolavori artistici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Taglio Butterfly #haircut #butterfly #hair #saluzzo #taglio #hairstyle #salon Ultime notizie su Butterfly Cut Argomenti discussi: Il taglio più cool del 2026: il butterfly cut, ora anche in versione butterfly bob; I tagli di capelli del 2026: dal Lily (Collins) bob al Long Dakota (Johnson); Tagli capelli uomo 2021: le tendenze a cui ispirarsi; 10 hair trend per il 2026: dal bixie cut al glamour più iconico. Butterfly fringe: la frangia a farfalla è la più bella di stagioneLa butterfly fringe, o frangia a farfalla, è il must capelli delle ultime stagioni. Creata ad arte o non intenzionale, è lunga e ariosa e regala un carattere glam a ogni acconciatura. A portarla alla ... grazia.it Se amate il butterfly cut e avete i capelli medio-corti, lasciatevi tentare da queste proposteQuando parliamo di butterfly cut capelli corti, facciamo riferimento all'intramontabile carré medio o corto di chiara ispirazione anni Settanta con una scalatura più corta sul davanti, mentre le ... grazia.it IL TAGLIO BUTTERFLY CON FRANGIA NON SOLO UNA MODA, È UNA SCELTA DI STILE. Linee leggere, movimento controllato, volumi che incorniciano il viso senza appesantire. In questo Butterfly la frangia diventa protagonista: scolpita, fluida, studiata per - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.