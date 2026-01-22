La frangia del 2026 si distingue per un aspetto naturale e discreto, ispirato alle tendenze delle star. La versione a tendina, fluida e leggera, resta una scelta apprezzata, insieme alla variante trasparente, che dona un tocco di delicatezza senza risultare troppo marcata. Questi stili si adattano facilmente a diverse personalità, offrendo un’opzione semplice e raffinata per un look sobrio e attuale.

Si respira, infatti, una certa aria di leggerezza e morbidezza, data da proposte che cercano di allontanarsi da look eccessivamente strutturati e costruiti, ma rivivono anche suggestioni vintage, che ritroviamo in forme giocose e dimensioni mini che strizzano l'occhio all'epoca delle pin-up. La declinazione lunga e quasi appena accennata, chiamata versione «trasparente» per il suo effetto leggerezza, quasi etereo, già tormentone alla fine del 2025, trova perfettamente il suo spazio in questa nuova annata, insieme, ovviamente, alla frangia a tendina, il tubino nero del mondo frange che continua a mantenere il suo posto di rilievo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La frangia del 2026? Punta a un effetto leggerezza. Le ispirazioni da star

