Niente di più angelico del cherub cut | il taglio perfetto per le feste

Il cherub cut è un taglio di capelli ispirato all’estetica rinascimentale, richiamando le figure dei putti rappresentati nei capolavori artistici. Ideale per chi desidera un look delicato e raffinato, si adatta alle occasioni festive offrendo un’interpretazione sobria e naturale della bellezza angelica. Questa scelta consente di valorizzare i tratti con eleganza, senza eccessi, rendendola una soluzione versatile e di buon gusto.

Qual è il taglio di capelli perfetto per sembrare una angioletto? Il cherub cut: l'estetica rinascimentale che ricorda i putti degli artisti più famosi si espande anche allo stile di capelli. Dalla forma morbida e dalla frangia lunga, si conclude con onde e boccoli morbidi che donano al viso un aspetto "angelico". Cherub cut: il taglio perfetto per sembrare angioletti. Ma come si crea questo taglio? Rispetto a un classico caschetto con frangia, il taglio da angioletto va a formare una sorta di alone attorno alla nuca. Infatti, l'hairstyilist crea un semicerchio diagonale che dalla fronte raggiunge la base del collo.

