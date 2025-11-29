Buon compleanno Manuel Lazzari Mario Giuliacci…

Buon compleanno Manuel Lazzari, Lorenzo Bini Smaghi, Mario Giuliacci, Marcello Taglialatela, Janet Napolitano, Francesco Campanella, Ramona Badescu, Enrico Costa, Ascanio Pacelli, Claudio Rinaldi, Marco Belotti, Francesca Ferrazzo, Giuseppe Pezzella.. Oggi 29 novembre compiono gli anni: Gaspare Saladino, politico; Laura Conter, ex tuffatrice; Davide Anzaghi, compositore; Francesco de Piccoli, ex pugile; Gabriele Piermartini, politico; Claudio Fasoli, sassofonista, compositore; Marisa Moltisanti, politica; Adelfio Elio Cardinale, medico; Mario Giuliacci, meteorologo. Inoltre, compiono gli anni: Carlo Ripari, ex calciatore, allenatore; Stefano Oppedisano, attore, doppiatore; Ubaldo Bonuccelli, scrittore, neurologo; Fiorino Pepe, ex calciatore; Elide Melli, attrice, produttrice cinema e tv; Stefano Ricciotti, direttore fotografia; Roberto Arioldi, cavaliere; Alberto Bertoldi, pittore; Vittore Erba, ex calciatore, allenatore; Marcello Taglialatela, politico; Franco Trevisi, attore; Lorenzo Bini Smaghi, economista; Enzo Carraria, ex cestista; Pasquale Cascio, arcivescovo; Janet Napolitano, politica Usa; Mario Salieri, regista, produttore cinema; Ferdinando Arnò, compositore, arrangiatore; Stefania Massaccesi, pittrice, scultrice, incisora; Elisabetta Rampi, politica; Mario Serio, attore, conduttore tv; Yasmina Melaouah, traduttrice; Rodolfo Ziberna, politico; Monica Giuntini, politica; Fabio Olmi, direttore fotografia; Lorenzo Zecchino, cantautore; Francesco Campanella, politico; Antonio Cavallo, ex calciatore, allenatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Manuel Lazzari, Mario Giuliacci…

